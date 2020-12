Plus de 90 espèces d'abeilles sauvages dans les dunes et polders du Zwin

Nonante et une espèces d'abeilles sauvages ont été recensées dans la réserve naturelle constituée par les dunes et polders du Zwin à Knokke (Flandre occidentale), révèle une étude de l'Agence flamande de la Nature et des Forêts et de Natuurpunt. Combiné aux observations précédentes, le nombre total d'espèces d'abeilles repérées dans la région s'élève maintenant à 102.