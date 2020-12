Sciensano sonde les citoyens sur le second confinement et une vaccination

L’Institut belge de santé publique lance ce jeudi sa cinquième enquête auprès du public. Elle se concentre cette fois sur le bien-être des citoyens pendant le second confinement et sonde leur avis sur une vaccination contre le Covid-19. Toute personne âgée d’au moins 18 ans peut participer à l’enquête, jusqu’au 11 décembre. Cela ne devrait prendre que 15 minutes. Les questions sont disponibles en français, néerlandais, allemand et anglais.