Erika Vlieghe met en garde : "Il n'y a pas de plan solide pour une 3e vague"

Erika Vlieghe a réitéré son souhait de voir les avis scientifiques rendus publics. "On voulait négocier les avis" lors du premier confinement, a-t-elle raconté, citant l'exemple d'une demande d'élargir la bulle à 50 personnes "parce qu'on ne parvenait plus à louer les gîtes d'une telle capacité".

"Moi, j'étais là pour présenter les avis. C'est au politique de négocier. On nous a associé à des décisions que nous n'avions pas prises et qui étaient différentes de nos recommandations. A un moment, j'ai compris qu'on m'utilisait comme excuse. Et j'ai donc décidé de ne plus assister à ces conseils (Conseil national de Sécurité ou comité de concertation)".

Erika Vlieghe a ainsi indiqué avoir eu une explication en ce sens avec le ministre-président flamand Jan Jambon. "Un avis est un avis. La politique, c'est la politique, d'où mon intention de plaider pour la transparence totale des avis."