Seppe Nobels réalise des pralines "anti-gaspillage" fourrées aux légumes

Le message est clair : même mariés à du chocolat, ces légumes sont appétissants. "Cette combinaison n’est même pas tellement folle. Lorsqu’on sucre un peu ces légumes ou qu’on en fait ressortir les sucres naturels, cela produit un effet incroyable sur le chocolat", explique le chef cuisinier.

"Mais je ne suis pas chocolatier et je me suis donc fait conseiller par le maître-chocolatier brugeois Dominique Persoone". Ce qui a donné naissance à des combinaisons réellement surprenantes : des pralines de chocolat blanc à la carotte et l’Elixir d’Anvers. Ou des pralines au potiron, au panais ou à la betterave rouge.

Entre le 4 décembre et Noël, les créations de Seppe Nobels peuvent être commandées en ligne. "Nous pouvons ainsi, je l’espère, apporter aux gens un peu de douceur et un sourire en cette période difficile".