Soupçons d'espionnage marocain à la Grande Mosquée de Bruxelles

Le ministre de la Justice, également en charge des Cultes, a appelé vendredi à un renouvèlement de tous les organes de l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB). Mais le problème ne se limite pas à la Grande mosquée, a-t-il déclaré lors de l'émission De Octhend de la VRT-radio.

"Les mêmes figures continuent d'apparaître, également au sein de l'Exécutif des Musulmans et des organisations à but non lucratif associées", affirme Van Quickenborne (photo). Le rapport de la Sûreté de l’Etat pointerait des ingérences étrangères au sein de l'asbl gestionnaire, principalement la proximité de son président, Salah Echallaoui (par ailleurs vice-président de l'EMB), avec le pouvoir marocain.

Selon les quotidiens flamands, certains de ces nouveaux dirigeants, qui avaient été désignés pour mettre fin à l'influence de Ryad, sont soupçonnés d'espionnage pour le compte du Maroc. Les "tentacules du Maroc" s'étendent loin et empêchent un islam autonome de se développer en Belgique, dénonce le ministre belge de la Justice. "L'EMB devrait promouvoir un islam progressiste compatible avec les valeurs de notre société. Mais il ne comprend que des hommes et il n'y a pas de représentativité des différentes communautés linguistiques", a-t-il souligné.

Le ministre a également lancé un appel à tous les musulmans belges. "Levez-vous et faites-vous entendre. Montrez que vous pouvez faire une différence, parce que nous ne pouvons vraiment pas continuer comme ça".