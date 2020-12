Une bagarre dans un local commercial vide à Zaventem fait un mort et 4 blessés

La zone entourant les faits a été passée au peigne fin jeudi soir, avec la coopération d'un appui aérien rapproché de la police fédérale (RAGO), sans qu'aucun auteur ne soit arrêté. On ne sait pas non plus combien de personnes au total sont impliquées dans les faits. Les blessés seront entendus dans les prochaines heures ou jours à venir.

Une autopsie sera aussi pratiquée sur la personne décédée. Le parquet a désigné un médecin légiste, a envoyé le laboratoire scientifique sur place et désigné un juge d'instruction pour suspicion d'assassinat, tentative d'assassinat et coups et blessures volontaires à l'encontre de X.

Le parquet et le juge d'instruction se sont rendus sur place durant la nuit de jeudi à vendredi en compagnie des experts désignés. "La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde est en charge de l'enquête", a précisé le porte-parole du parquet, Gilles Blondeau.