Bart De Wever : "Il est évident qu'il ne faut pas plaider pour un assouplissement des mesures à Noël"

En tant que président du plus grand parti flamand et chef de l'opposition au fédéral, Bart De Wever (N-VA) a pris une autre attitude. "Je suis aussi bourgmestre", a-t-il déclaré dans l’émission "De Afspraak op vrijdag" (VRT). "J’ai prêté serment entre les mains de la gouverneure et j’ai juré de respecter la loi et la constitution."

L'attitude du bourgmestre d'Anvers s'explique également par une autre raison. "En tant que bourgmestre d'une grande ville, je suis aussi à la tête d'une cellule de crise et je suis obligé de surveiller cette courbe deux fois par semaine." De Wever souligne que les projections de cette courbe ne sont pas si enthousiasmantes.

"La fête de Noël va faire en sorte que les gens vont bouger et que vous allez mélanger les générations et les bulles. C'est trois fois une erreur. Vous ne m’entendrez donc pas plaider pour un assouplissement des mesures". Selon ses propres termes, Bart De Wever soutiendra toute mesure évidente et scientifiquement justifiée. "Il me semble évident qu’il ne faut pas plaider pour un assouplissement des mesures à Noël".



Le bourgmestre d'Anvers est également conscient du fait que cela le rendra impopulaire. "Je le suis déjà dans ma propre famille et ma belle-famille, mais je ne vais pas céder".