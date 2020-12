La rue Neuve à Bruxelles fermée en partie suite à une forte affluence

La Ville de Bruxelles a annoncé vendredi l'entrée en service d'un site internet permettant de gérer l'affluence de la rue Neuve, artère commerçante la plus fréquentée du pays, en particulier en fin d'année.

Grâce à un système de monitoring, ce site relate en temps réel l'état de fréquentation et, à l'aide d'un code couleur très simple, informe les personnes qui voudraient s'y rendre:

-Vert: fréquentation faible, c'est le meilleur moment pour faire ses courses ;

-Orange : fréquentation modérée, les visiteurs sont invités à la plus grande prudence ;

-Rouge: fréquentation forte, l'accès à la rue Neuve par la place de la Monnaie est susceptible d'être fermé. Les visiteurs peuvent y accéder par les rues perpendiculaires.

Outre le rappel des mesures sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire; respect de la distanciation physique; faire ses courses seul(e) durant maximum 30 minutes), les jours et heures de plus grande affluence y sont clairement renseignés. L'objectif est de mettre en évidence les jours les moins congestionnés, à savoir les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi matin.

La Ville rappelle que durant le mois de décembre, les magasins de la rue Neuve ouvriront aussi leurs portes le dimanche, ce qui permettra de diluer davantage la fréquentation.

En parallèle au nouveau site internet, des écrans installés à divers endroits donnant accès à la rue diffusent en temps réel les mêmes codes couleur pour que les visiteurs puissent organiser au mieux leurs déplacements.