Le premier samedi après la réouverture des magasins s'est déroulé dans le calme

À Anvers et à Gand, le calme était encore au rendez-vous vers midi. Sur le Meir à Anvers, la journaliste de la VRT Caroline Van den Berghe a observé de nombreux badauds qui se promenaient, "mais ce n'est certainement pas la grosse affluence". Contrairement à la rue Neuve de Bruxelles, le Meir est une rue commerçante très large, qui peut accueillir plus de monde. À Gand, dans la Veldstraat et ses environs, la situation est également bien maîtrisée. Comme à Anvers et à Bruxelles, la situation est suivie de près.