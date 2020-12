Bart De Wever : "Ne croyez pas que vous pouvez vous barricader chez vous et faire la fête"

Ces fêtes se déroulent de tous côtés de la ville, dans les quartiers chics comme dans les plus pauvres, a-t-il fait observer, en appelant au respect des règles. "Il s'agit d'un échantillon de la société", ajoute Bart De Wever. "Il y a une semaine, tout le monde désignait la communauté juive. Si vous regardez les fêtes d'hier, vous voyez le kaléidoscope de la ville. Cela se passe dans tous les quartiers : très chic, moins chic où les gens se rassemblent dans des appartements, des hôtels, et des locations Airbnb. Ils se réunissent parfois à 10, 20 ou 30 et consomment souvent de la drogue et du gaz hilarant".