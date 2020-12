Des vaccins produits en Belgique pourraient être livrés au Royaume-Uni à l'aide d'avions militaires

Plusieurs millions de vaccins contre le coronavirus produits en Belgique pourraient être livrés au Royaume-Uni à l'aide d'avions militaires, rapportait samedi soir The Guardian. Le quotidien affirme, sur base du ministère britannique de la Santé et de sources au sein du ministère de la Défense, que des contacts ont déjà été noués et que cette option serait envisagée à partir du 1er janvier en cas de congestion du trafic ferroviaire, routier et maritime.