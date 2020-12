Eli Iserbyt remporte le Superprestige de cyclocross à Boom

Sur un parcours assez lourd et boueux, Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal) s'est montré le plus fort devant Michael Vanthourenhout 2e à 15 secondes et Toon Aerts, 3e à 21 secondes. Wout van Aert, à 32 secondes, complète un top 4 entièrement belge.

Au classement général, Eli Iserbyt trône en tête avec encore trois manches à disputer. Il compte 72 points pour 67 à Toon Aerts et 61 à Laurens Sweeck, 7e seulement dimanche.

C'est le deuxième succès d'Eli Iserbyt en Superprestige cette saison après sa victoire à Ruddervoorde fin octobre.