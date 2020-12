Jan Jambon : "Avec un Brexit sans accord 28.000 emplois flamands seront perdus"

Ce sont des jours cruciaux pour l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. À partir du 1er janvier, les Britanniques n'appartiendront plus à l'Union, mais il n’y a toujours pas d’ accord commercial. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur leurs relations commerciales post-Brexit reprennent ce dimanche à Bruxelles, les deux parties soulignant qu'un "effort supplémentaire" est nécessaire pour tenter de combler leurs divergences dans le peu de temps qui reste.

Après un appel samedi en fin de journée pour tenter de mettre fin au blocage, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont une nouvelle fois constaté les "différences importantes" qui subsistent sur trois domaines clefs: concurrence, mécanisme de règlement des différends et pêche.

"Ce sont des négociations cruciales", a déclaré le ministre-président flamand. "Si aucun accord ne peut être conclu, la Flandre sera durement touchée. On a calculé que 28 000 emplois seront alors perdus, dans divers secteurs. C'est un bilan terrible. Surtout qu’il vient s'ajouter à l'impact économique de la crise du coronavirus", ajoute Jan Jambon.