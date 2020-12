Covid oblige, cette année saint Nicolas a déposé ses cadeaux à l'extérieur chez les grands-parents

On aura pu voir des visages surpris et heureux ce dimanche matin dans de nombreuses maisons, car le 6 décembre c'est traditionnellement un jour magique. Saint Nicolas vient récompenser les enfants sages. Mais le grand saint a aussi l'habitude de rendre visite aux grands-parents, or en cette année de pandémie, ils ne font pas partie de la même bulle de contact, de sorte que les petits-enfants ne sont pas autorisés à entrer chez eux. Saint Nicolas a dû s’adapter et ce dimanche matin- un peu spécial-, il est passé chez les grands-parents non pas à l'intérieur mais à l'extérieur.