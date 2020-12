"De Familie Claus" : le tout premier film de Noël flamand (en première sur Netflix)

L’histoire du film "De Familie Claus" tourne autour d’un jeune garçon, Jules Claus, qui depuis le décès de son père ne veut plus entendre parler de la fête de Noël. Jusqu’au jour où il découvre que son grand-père est en fait le seul et unique Père Noël.

Les salles de cinéma étant fermées, le nouveau film a été dévoilé ce lundi, sur Netflix. C’est une première pour un long-métrage flamand. Aux yeux du producteur, Anthony Van Biervliet, il s’agit-là d’une opportunité de toucher un public bien plus large.

Anthony Van Biervliet n’est pas peu fier du résultat du tout premier film de Noël flamand. "Chaque année, on regarde ‘La Mélodie du bonheur’, ou ‘Maman j’ai raté l’avion’, mais on n’a rien de vraiment flamand pour cette période de fin d’année. Alors on s’est dit que ce serait bien de faire un film de Noël qui se déroule ici, chez nous".