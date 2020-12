Des services de soutien et une plateforme numérique pour le bien-être mental des étudiants

Le ministre de l’Enseignement veut utiliser les résultats du sondage de référence pour construire une politique autour de la santé mentale des étudiants. Concrètement, il s’agira notamment d’un budget supplémentaire de 800.000 euros destiné au Service de soutien pour l’enseignement supérieur inclusif (SIHO). Jusqu’à présent, ce dernier s’est occupé avant tout des étudiants qui ont un handicap, mais il étendra son champ d’activité au bien-être mental de tous les étudiants.

Le SIHO développera notamment une plateforme numérique qui comprendra des informations au sujet de la santé mentale. Il devra aussi créer des ponts entre les initiatives existantes et les villes universitaires.

Pour ce faire, des officiers de liaison seront mis en place dans les villes estudiantines de Louvain, Gand, Anvers, Bruxelles, Hasselt, Bruges et Courtrai. Ils seront chargés d’améliorer et d’étendre l’information et l’aide locale en matière de santé mentale. Dans chacune des sept villes, une "antenne" pourra guider chaque étudiant vers l’aide qui est la plus appropriée.