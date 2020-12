Malgré le confinement, le trafic automobile et surtout le transport routier augmentent

Pendant la deuxième semaine de novembre, les usagers de la route ont roulé 32% en moins en voiture que pendant la même semaine en 2019. Au cours de la semaine du 30 novembre au 4 décembre, ils n’ont plus roulé que 22% en moins en voiture qu’à la même époque l’an dernier.

Les chiffres plus élevés de la semaine dernière semblent ne pas être liés uniquement à la réouverture des commerces non-essentiels le 1er décembre. Il semblerait que pendant ce second confinement, la population se déplace chaque semaine un peu plus en voiture. Ainsi, pendant la 3e semaine de novembre la différence avec 2019 était de -29% et pendant la 4e semaine du mois passé cette différence n’était plus que de -27%. La différence avec 2019 s’est encore nettement amenuisée la semaine passée (-22%), sans doute à cause de l’ouverture des magasins.