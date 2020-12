Covid-19 : les contaminations à la hausse en Flandre occidentale et en province de Luxembourg

Il y a eu en moyenne 191,9 admissions quotidiennes à l'hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le mardi 1er et le lundi 7 décembre, selon les données de Sciensano publiées mardi matin. Si, en comparaison avec la période de sept jours précédente, la moyenne est à la baisse (-12%), elle est plus élevée que celle publiée hier et confirme donc que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.