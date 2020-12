La Belgique possède aussi son mystérieux monolithe en métal

Ces mystérieux monolithes de métal ont tour à tour surgi puis disparu, ces dernières semaines, dans différentes régions du monde. S’ils présentent quelques différences, ces monolithes de métal ont la même forme triangulaire et les mêmes proportions.

Les cinq prismes droits à base triangulaire sont successivement apparus dans un désert de l’Utah le 18 novembre, près de la ville de Piatra-Neamt en Roumanie le 1er décembre, entre San Francisco et Los Angeles, en Californie, le 2 décembre, sur l’île de Wight au sud de l’Angleterre le 5 décembre et sur une lande du nord des Pays-Bas le 6 décembre. Chaque fois l'objet est apparu puis a disparu mystérieusement. Mais aux Etats-Unis, dans le désert de l'Utah, des images ont été prises de quatre hommes qui ont démonté l’objet et l’ont emporté.

Un collectif appelé "The Most Famous Artist" et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant une image de l'œuvre sur Instagram, et le proposant au prix de 45.000 dollars (environ 37.000 euros).