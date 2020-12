La police de Gand utilise de nouveau des vélos-appâts pour coincer les voleurs

Ces vélos-appâts étaient déjà utilisés dans le passé, mais en raison de problèmes techniques avec le système de localisation, leur utilisation avait cessé pendant un certain temps. Les vélos n'ont pas pu être rapidement car le service technique était fermé pendant le confinement. "Mais depuis début novembre, tout fonctionne de nouveau, et c’est un succès car en 9 jours, 5 vélos ont été volés et nous avons pu attraper 4 des voleurs", déclare Matto Langeraert, porte-parole de la police gantoise.