Un collectif de citoyens prend 100 photos de voitures mal garées à Saint-Josse-ten-Noode

Le collectif de citoyens 1210/0, qui fait campagne pour plus de sécurité routière à Saint-Josse-ten-Noode, dénonce le parking sauvage sur les trottoirs et les passages piétons de cette petite commune bruxelloise. Ils étayent leurs accusations par un volumineux dossier contenant plus de 100 photos de voitures mal garées, qu'ils ont prises en moins d'un mois, sur un territoire d'à peine 500 m2.