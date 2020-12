Un pont levant pour cyclistes et piétons de 130 mètres de long sur l’Escaut à Anvers

Anvers va se doter d’un pont pour cyclistes et piétons sur l'Escaut, à hauteur du tunnel Kennedy. La décision a été prise par le gouvernement flamand et la ville d'Anvers. Le pont sera composé d'une partie fixe et d'une partie pouvant être levée pour les laisser passer les plus grands navires. "Avec ses 130 mètres, ce sera l'un des plus longs ponts levants au monde".