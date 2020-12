Une œuvre du peintre anversois Jacob Jordaens découverte à l’hôtel de ville de Saint-Gilles

C’est le Tournaisien Constantin Pion, chercheur en Histoire de l'Art, chargé par l'Institut Royal du Patrimoine Artistique de faire l'Inventaire du patrimoine de la Ville de Bruxelles qui a découvert ce tableau, l’an dernier, pendu à 4 mètres de haut.

"Lorsque je l’ai vu de près, je me suis dit il est quand même plus beau que sur la petite photo en noir et blanc" explique Constantin Pion. "Suite à cela j’ai eu le bonheur de le décrocher, ce qui n’avait plus été fait depuis longtemps, au moins un demi-siècle. Et c’est à ce moment-là que l’émotion m’envahit parce qu'en le retournant, nous avons découvert une série d’indices comme des marques du fabriquant de panneau et de la ville d’Anvers qui permettent de dater précisément la date de fabrication du panneau".

Constantin Pion explique dans la vidéo ci-dessous comment grâce à l’analyse par radiographie, le tableau a pu être authentifié.

L'analyse minutieuse de ce panneau de Jacob Jordaens (né à Anvers en 1593) a également révélé que le bois utilisé provenait du même arbre que celui employé par le jeune Antoine van Dyck (1599-1641), autre maître de la peinture baroque, dans plusieurs de ses compositions. Cela renforce l'hypothèse que les jeunes Jordaens et Van Dyck étaient actifs simultanément dans l'atelier de Rubens, ont souligné les Musées royaux.

"La sainte famille", âgée de plus de 400 ans, va bénéficier au sein de l'IRPA d'une vaste campagne de restauration d'un an financée par urban.brussels.

Le public pourra découvrir le tableau dans tout son éclat et ses couleurs d'origine aux MRBAB fin 2021.