Covid-19 : les nombres d'infections et d'hospitalisations restent stables, mais trop élevés

La stabilisation du nombre d'infections et d'admissions à l'hôpital se poursuit, a indiqué mercredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano sur l'évolution épidémiologique. "Mais tant les infections que les hospitalisations sont bloquées à un niveau 2 à 3 fois plus élevé que les seuils de 800 infections et 75 hospitalisation par jour que nous voudrions atteindre", a-t-il ajouté.