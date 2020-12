De plus en plus de jeunes issus de l’immigration non-européenne accèdent aux études supérieures

Mais malgré ces petites avancées, les inégalités restent très grandes dans l'enseignement flamand, ajoute Ides Nicaise, et il donne un certain nombre de chiffres qui le prouvent.

Par exemple, les jeunes de 15 ans les plus défavorisés ont encore un déficit d'apprentissage de 3 années scolaires par rapport à leurs condisciples les plus favorisés. Et le risque de quitter prématurément l'école sans diplôme reste quatre fois plus élevé chez les élèves défavorisés que chez les autres jeunes.

De plus, la crise du coronavirus inquiètent beaucoup les chercheurs car elle touche surtout les enfants et les jeunes les plus vulnérables. "La crise sanitaire risque de ruiner tous les efforts des 15 à 20 dernières années", conclu Ides Nicaise.