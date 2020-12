Des Mexicains envoyés chez nous pour fabriquer une drogue synthétique : le crystal meth

En Belgique et aux Pays-Bas, 19 Mexicains ont été arrêtés ces deux dernières années dans neuf laboratoires illégaux produisant la dangereuse méthamphétamine, une drogue de synthèse. Ces chiffres révélés par le magazine Knack et le quotidien Le Soir proviennent de plusieurs parquets et de la police fédérale. "Des techniciens de laboratoire mexicains compétents sont envoyés par avion pour fabriquer de la méthamphétamine pure à 100 %", a expliqué mardi soir le journaliste de Knack Kristof Clerix dans "De afspraak" sur Canvas (VRT).