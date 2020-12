Le monolithe de Baasrode a disparu comme il était venu : mystérieusement

Depuis mardi, "le monolithe de Baasrode" a bénéficié d’une couverture médiatique chez nous mais aussi à l’étranger. Hier, ce poteau en acier inoxydable est apparu dans le champ de Luc Vrancken.

Or, des objets similaires étaient apparus auparavant, d’abord dans un désert de l’Utah aux Etats-Unis, puis en Roumanie, entre San Franciso et Los Angeles, en Californie, sur l’île de Wight au sud de l’Angleterre et sur une lande du nord des Pays-Bas. Chaque fois, ce poteau en métal est apparu puis a disparu mystérieusement.

On ignore donc également qui a planté celui qui se trouvait dans un champ de pommes de terre de Baasrode. L'artiste Arne Quinze est en tout cas convaincu qu’il s’agissait d’une blague et qu'il n'était pas de la même fabrication que le monolithe apparu en Amérique. Le bourgmestre de Termonde, Piet Buyse (CD&V), partage son avis. Il penche plutôt en direction de certains créateurs de la localité qui voulaient certainement célébrer le 1.200e anniversaire du village de manière ludique.

"Le monolithe de Baasrode" aura eu son petit succès au niveau mondial. Mais la gloire aura été de courte durée : le monolithe a déjà disparu. Même si les théories les plus farfelues, elles continuent à se propager.