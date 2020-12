Des drones utilisés à Noël et Nouvel An par la police limbourgeoise, l'OCIP ouvre une enquête

"Le principe est le même que celui d’une patrouille au sol, sauf qu’ici on peut avoir une vision et un accès plus large. Grâce à ces drones, on peut très facilement voir où a lieu un rassemblement", commente encore Marleen Smeyers.

Les caméras infrarouges dont ces drones sont munis permettent de mesurer les signaux de chaleur. "Nous n’utilisons ces caméras que lorsqu’il fait nuit. La journée, on utilise les caméras classiques qui peuvent également très bien zoomer".