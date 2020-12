Grâce à ce disque vous ne ferez plus jamais la faute du "-dt" en néerlandais

Durant sa dernière année de formation d'enseignant à l'Odisee Hogeschool de Sint-Niklaas, Yannick Vercauteren a dû rédiger un mémoire. "À l'époque, j'étais un futur professeur de néerlandais et je me suis demandé pourquoi tant d'élèves et d'adultes continuaient à faire les mêmes fautes", a-t-il expliqué sur Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Je voulais faire quelque chose et, avec mon promoteur de mémoire, je suis parti à la recherche d'un outil pédagogique qui pourrait aider les élèves". C'est ainsi que peu de temps après, mon "disque des verbes" a vu le jour, et est devenu un outil qui est à présent vraiment utilisé dans les écoles.