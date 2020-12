L’inspection du travail va intensifier ses contrôles de l'obligation de télétravail

Le télétravail est à nouveau obligatoire depuis le 19 octobre. Toute personne qui se trouve sur son lieu de travail doit pouvoir présenter un certificat attestant qu'elle y est vraiment nécessaire. Et l'employeur doit être en mesure de motiver cette attestation. Toute personne qui peut travailler à domicile doit pouvoir le faire. Or, selon les données Telecom, les Belges se déplacent beaucoup plus qu’avant.

Le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne souhaite que l'on contrôle davantage le respect de l'obligation de télétravail pour toutes les fonctions qui s'y prêtent. Il a transmis une demande en ce sens aux services d'inspection du SPF Emploi.

La stagnation des chiffres de contaminations au coronavirus inquiète en effet le ministre, qui indique qu'un relâchement de la règle du télétravail est clairement visible, entre autres dans la densité du trafic routier.

Cette semaine encore, le prestataire de services RH Attentia constatait que le télétravail semble en effet moins prisé que lors du premier confinement en avril, alors même qu'il est à nouveau obligatoire.

Le mois dernier, une inspectrice sociale du SPF Emploi précisait qu'il est toutefois compliqué de contrôler le respect de l'obligation de télétravailler pour les fonctions où cela est possible. Cela nécessite en effet que les inspecteurs comprennent chaque fonction et interprètent si elle peut être remplie depuis le domicile.

Les services d'inspection ne se bornent cependant pas à contrôler cet élément: ils vérifient aussi sur place les mesures d'hygiène, la distance entre les postes de travail, etc. Tous contrôles confondus, 20.433 entreprises ont été visitées (chiffres arrêtés au 4 décembre), dont 9.477 étaient en infraction des règles "corona" et 112 ont été mises à l'arrêt.