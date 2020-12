Plus de numérique, moins de subventions : le nouveau contrat de gestion de la VRT a été approuvé

Le nouveau contrat de gestion définit aussi les missions exactes de la VRT qui devra "informer, inspirer et relier tous les Flamands, et ainsi renforcer la société flamande", comme cela figure dans la première phrase de la déclaration de mission de la VRT.

Le fait que la VRT doive mettre l'accent sur l'information et la culture dans son offre - en plus des sports et des loisirs – n’est pas vraiment neuf, c’était déjà le cas depuis des années. La culture et l'histoire flamandes devraient également occuper une place de choix dans les programmes. Chaque semaine, la VRT devra aussi toucher au moins 85 % de la population.