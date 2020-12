Une fête d’anniversaire clandestine rassemblant 21 adultes et 14 enfants dans un appartement à Zelzate

Au début de la semaine, la police de Zelzate (Flandre orientale) a interrompu une fête rassemblant 35 personnes dans un appartement. Un certain nombre de participants et l'organisateur étaient déjà connus de la police pour des violations antérieures des règles de confinement. La police a infligé des amendes et l'organisateur devra comparaître au tribunal.