Un nouveau bonobo est né au parc animalier de Planckendael

Un bébé bonobo a vu le jour à Planckendael dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, annonce le parc animalier de Malines ce vendredi. Le petit Vyombo devient le 19e bonobo du groupe, qui compte désormais 12 femelles et sept mâles. Ce groupe de bonobos est ainsi le deuxième plus grand d'Europe. "Dans la nature, ces singes vivent au sein de grands groupes sociaux. Nous essayons de reproduire cela aussi bien que possible", indique Amanda Wielemans du zoo de Planckendael.