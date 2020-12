75 cas confirmés de Covid dans une maison de repos à Mol après la visite d’un Saint-Nicolas super-propagateur

Le fils d'un résident avait endossé le costume du Grand Saint pour divertir les résidents du home Hemelrijck. Quelques jours après cette activité, des dizaines de personnes ont été testées positives au coronavirus. Certaines présentent des symptômes de la maladie.

L'enquête est en cours, mais les autorités communales reprochent d'ores et déjà une erreur de jugement à la direction de la maison de soins. Les activités de Saint Nicolas étaient en effet interdites et l'institution qui appartient au groupe Armonea ne s'était pas concertée avec la cellule de crise. "Sinon, nous aurions remis un avis négatif", a commenté ce samedi le bourgmestre Wim Caeyers.

La direction de l'établissement précise, de son côté, que le Saint n'a visité aucune chambre particulière. Ses déplacements se sont limités aux espaces communs. "Il se tenait à distance des résidents et ne restait que quelques minutes au même endroit tout en conservant son masque, de même que les résidents". Aucun cadeau n'aurait été remis. Mais cette information ne semble pas être totalement exacte. Sur une photo de l’événement, on peut en effet voir que Saint-Nicolas et les Pères fouettards portaient bien un masque, mais pas les résidents.

La commune a revu sa communication, indiquant avoir été "'mal informée par la direction de la maison de repos. Nous le regrettons au plus haut point. Après avoir vu plusieurs photos, nous constatons qu’il s’agissait de bien davantage qu’une erreur de jugement. On peut parler d’une organisation totalement irresponsable. Nous ne l’aurions jamais approuvé".