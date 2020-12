Exposition de lumière à la Villa Empain : réalité ou illusion ?

The Light House se développe sur trois sites. La première partie constitue l’accrochage à la Villa Empain et réunit les œuvres de dix-neuf artistes contemporains majeurs exposés individuellement dans des espaces qui leurs sont dédiés. Hormis les œuvres en néon, la majorité des artistes invités, originaires du Japon, du Liban, de Corée du sud, de Palestine, du Maroc, des États Unis ou de Belgique (Ann Veronica Janssens) ont réalisé des pièces et installations in situ, spécifiquement pour cette exposition.

Le second volet du projet prend la forme d’un chemin de lumière qui transforme l’avenue Franklin Roosevelt.

The Light House se développe également en réseau avec des musées publics et privés. Le projet investit symboliquement d’autres lieux culturels de premier plan, à Bruxelles et dans le monde avec l’édition limitée de Dennis Parren CMYK CORNER, 2020.

En exposant l’œuvre, ces institutions participent au chemin de lumière de la Villa Empain: le Wiels (Bruxelles), Bozar (Bruxelles), KANAL (Bruxelles), SMAK (Gand), M HKA (Anvers), CID (Grand¬Hornu), BPS22 (Charleroi), Institut du monde arabe (Paris), MUDAM (Luxembourg), Parajanov Museum (Yerevan) et Sursock Museum (Beyrouth).