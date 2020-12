Pfizer ne fournira à la Belgique que la moitié des vaccins attendus début janvier

Le professeur Dirk Ramaekers, président de la taskforce chargée d’élaborer la stratégie de vaccination, estime également que le retard pris par Pfizer ne met pas en péril la campagne de vaccination. "Si les doses sont effectivement livrées d’ici fin février, comme l’annonce Pfizer, la première phase ne sera pas mise en danger".

Pfizer indique que les adaptations de la ligne de production aux Etats-Unis et en Europe sont maintenant terminées et que les doses de vaccin vont pouvoir être produites à un rythme accéléré. "Sur base des pronostics actuels, nous nous attendons au niveau mondial à pouvoir produire jusqu’à 50 millions de doses de vaccin cette année encore. Et nous sommes confiants de pouvoir livrer d’ici fin 2021 jusqu’à 1,3 milliard de doses, comme annoncé", indique l’entreprise pharmaceutique américaine.