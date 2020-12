Covid-19 ou pas, de nombreux Flamands iront au soleil pour Noël

Les vacances de ski ne sont actuellement pas possible en raison de la fermeture de la plupart des stations d’hiver à l’étranger. Une grande majorité des tour-opérateurs ont tout annulé jusque fin décembre. "Les vacances de ski à Noël et au Nouvel An sont annulées parce que l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie ferment leurs stations d’hiver, ou ne les ouvrent que pour la population locale", explique Wim Crommen de l’opérateur Snowtravel.

Il espère que de nouvelles possibilités s’ouvriront dès le mois de janvier. "Pour les vacances de Carnaval et celles de Pâques, nous avions déjà enregistré de nombreuses réservations. Mais il y a aussi des personnes qui attendent parce qu’elles en ont marre de réserver des voyages qui sont annulés par la suite".

Au micro de VRT NWS, le virologue Marc Van Ranst (photo) soulignait une nouvelle fois ce week-end qu’il est fortement déconseillé de voyager à l’étranger actuellement, sauf pour des raisons impératives. "Le coronavirus circule encore allègrement en Belgique. Nous ne voulons pas l’exporter en voyageant".

"Et puis il y a maintenant de nombreux endroits où le virus est plus répandu qu’en Belgique. Nous ne voulons pas le réimporter dans notre pays. Cela s’est déjà produit pendant les vacances de Carnaval et une nouvelle fois pendant les vacances d’été. Il ne faudrait pas que cette situation se reproduise", mettait en garde Marc Van Ranst.