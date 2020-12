"Les participants à des fêtes de confinement peuvent être traduits immédiatement en justice"

"Nous allons continuer à contrôler sévèrement", déclarait le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne (photo archives), ce dimanche midi dans l’émission "De Zevendag Dag" de la VRT. Il réagissait ainsi à l’annonce de nouvelles fêtes clandestines qui ont dû être interrompues les deux nuits précédentes par la police, que ce soit à Deurne, Malines, Eupen ou à Laeken. Cette dernière rassemblait plus de 100 personnes, venues de Belgique, de France et des Pays-Bas, et s’était même organisé un service de navettes. "Les gens qui ne veulent entendre devront sentir, surtout s’ils enfreignent les règles de façon manifeste".