Covid-19 : légère hausse des contaminations après un tassement de quelques jours

Les admissions à l'hôpital enregistrent une très faible diminution. 185 personnes entrent à l'hôpital chaque jour, contre 189 la semaine précédente.

Cette stabilisation cache ici aussi des différences régionales; une hausse des hospitalisations en Flandre (+3%) et une baisse à Bruxelles et en Wallonie (-13% et -6% respectivement).

Le nombre total de patients Covid hospitalisés est en baisse de 12% par rapport à la semaine précédente, à 2.832 hospitalisations. Parmi celles-ci, 617 personnes sont aux soins intensifs (-17%).

Le nombre de décès est également en baisse, à 90 décès quotidiens (-19%). Depuis le début de la crise, 17.951 personnes sont décédées du coronavirus.