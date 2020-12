Europa League: Bruges face au Dynamo Kiev, l’Antwerp affrontera les Rangers

Cette Europa League s'annonce relevée. Les leaders des principaux championnats européens sont en effet encore en lice dans cette seconde compétition continentale avec le Bayer Leverkusen (Allemagne), Tottenham (Angleterre), la Real Sociedad (Espagne), Lille (France), l'AC Milan (Italie) ou encore l'Ajax (Pays-Bas) et le Club de Bruges.





Plusieurs affiches viendront colorer cette première étape sur la route vers Gdansk, ville polonaise où la finale se tiendra le 26 mai prochain. Benfica et Jan Vertonghen affronteront Arsenal, mal en point en championnat mais invaincu en Europa League, alors que la Real Sociedad d'Adnan Januzaj croisera la route de Manchester United dans un duel qui s'annonce âpre.

L'AC Milan et Alexis Saelemaekers défieront l'Étoile rouge de Belgrade, alors que Leicester et ses trois internationaux belges - Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne - ont hérité d'un tirage plutôt clément avec le Slavia Prague. Enfin, Naples et Dries Mertens seront opposés à Grenade dans un duel méridional.