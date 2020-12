Fêtes de confinement : les premiers procès en justice ont débuté à Anvers

Interrogé par la VRT, le porte-parole du parquet d’Anvers, Kristof Aerts, a expliqué la démarche judiciaire adoptée à Anvers. "Pour ce deuxième confinement, nous avons choisi d’être plus strictes. Tout le monde a désormais bien conscience de ce qui est permis ou non. Et organiser ce genre de fêtes en cette période, alors que le reste de la population fait de son mieux pour respecter les règles, nous ne pouvons plus le tolérer", a-t-il indiqué.