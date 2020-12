Il existe une autre manière de célébrer Noël…

Dans un billet d’opinion publié dans le quotidien flamand De Morgen - et dont le site de DaarDaar propose une traduction en français -, l’écrivain, producteur et présentateur de radio Bart Stouten (Radio Klara, VRT) encourage à réfléchir aux origines de la fête de Noël et estime qu’elle pourrait être encore plus belle cette année, dans l’intimité. Moins de cadeaux, pour davantage d’affection. L’occasion de célébrer la possibilité d’un salut.