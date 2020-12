La Belgique a connu le mois de novembre le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale (VUB)

Compte tenu de l'ajustement démographique, on estime qu'il y a eu plus de 12 décès pour 10.000 Belges au mois de nombre, selon les chiffres recueillis par le professeur de démographie Patrick Deboosere (VUB) et relayés lundi dans les pages du Standaard. Un tel taux de mortalité n'avait plus été enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale.