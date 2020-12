La Flandre a besoin d’urgence d’un plan de relance pour la biodiversité

Le Rapport indique en outre qu’un tiers des plantes et animaux examinés en Flandre sont menacés, à un degré plus ou moins avancé. Et seuls 7% de la superficie de la Flandre sont gérés en donnant priorité à la nature. Avec seulement 10% de boisement, le nord de la Belgique reste en outre l’une des régions les moins boisées d’Europe. La lande, les marais et les dunes de la mer du Nord représentent moins de 2% de la superficie de la Flandre. Et l’amélioration de la qualité de l’environnement depuis les années 1990 semble stagner ces dernières années.

Entretemps, la nature en Flandre est mise sous pression par les changements climatiques et la sécheresse qu’ils entrainent. L’Institut pour l’étude de la Nature et des Forêts (INBO) estime donc qu’un plan de relance de la biodiversité est nécessaire, d’urgence. Ce dernier doit notamment se concentrer sur la création de nouvelles forêts dans la Région, sur l’augmentation de la résistance de la nature, tout en limitant l’espace assigné à l’habitation et aux activités professionnelles.

Les stratégies européennes doivent également être transposées plus rapidement dans un plan stratégique concret et intersectoriel, qui comprenne des objectifs mesurables, estime l’Institut flamand pour l’étude de la Nature et des Forêts. "Les défis sont grands, comme le démontre le Rapport sur la nature"', répond la ministre à l’Environnement Demir. "'Pas à pas nous avons lancé des choses au cours de l’année écoulée pour améliorer la biodiversité. Mais il reste de grands défis et nous allons devoir nous y attaquer".

"Un plan de relance flamand pour la biodiversité va exiger des efforts de tous les secteurs, mais nous poursuivons le travail. Je m’y engage, dans la ligne de la stratégie européenne et avec l’aide des connaissances scientifiques", concluait Zuhal Demir ce lundi.