Plus de la moitié des Flamands sont prêts à se faire vacciner contre le coronavirus

L’immunité de groupe devrait permettre à notre pays de se débarrasser progressivement du coronavirus. Pour être protégés contre la propagation du virus, il faut que 70% de la population environ ait reçu un des nouveaux vaccins qui sont déjà ou vont être produits. Mais les Belges sont-ils prêts à se laisser vacciner ?

Une enquête réalisée par l’Université de Gand pour la taskforce "Psychologie & corona", auprès de 6.000 citoyens flamands, révèle que plus de la moitié d’entre eux sont prêts pour le vaccin. Une réalité que le psychologue de la motivation, Maarten Vansteenkiste, voit d’un œil optimiste.

"'Il est positif que 56% des personnes interrogées sont prêtes à se laisser vacciner. Treize pourcents éprouvent encore des doutes". Si on parvient à les convaincre, cela permettra d’atteindre pratiquement 70% de vaccination, le pourcentage minimum nécessaire pour créer une immunité de groupe. Vansteenkiste estime que ce pourcentage est un but réaliste étant donné que plus de la moitié des citoyens flamands sont déjà convaincus.

"Si nous nous encourageons mutuellement, nous pouvons créer une spirale positive qui motive davantage de gens à se laisser vacciner". Quelles sont les personnes qui parviennent à influencer les citoyens interrogés en faveur d’une vaccination ? Il semblerait que ce soient les généralistes, les pharmaciens et les experts (dont nombre sont interviewés dans les médias).

C’est logique, estime Maarten Vansteenkiste. "Nous entretenons une relation de confiance avec notre pharmacien et notre généraliste. Et ils possèdent une expertise scientifique qui permet de dissiper les doutes des citoyens auxquels ils parlent".