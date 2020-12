'Tout le monde sur le pont' : un plan de 190 millions d’euros pour relancer le marché de l’emploi flamand

Le gouvernement flamand et les partenaires sociaux du nord du pays se sont accordés ce lundi sur un plan de relance du marché de l'emploi. Baptisé 'Tout le monde sur le pont', ce plan est assorti d'un budget de 190 millions d'euros pour sa mise en oeuvre. L'essentiel de ces investissements (119 millions) iront à la formation et à la gestion de carrière. Un effort budgétaire est aussi prévu pour la numérisation et l'emploi durable.