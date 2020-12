Une personne blessée par balle et 25 arrestations lors de perquisitions pour des fraudes aux aides Covid

Un juge d'instruction bruxellois a ordonné l'exécution de 30 perquisitions ce mardi matin, principalement en région bruxelloise et dans le Hainaut, dans le cadre d'un dossier de fraude sociale grave et organisée", a déclaré le parquet fédéral, confirmant une information de la RTBF. Il s'agit d'une vaste fraude aux aides octroyées dans le cadre de la crise du Covid-19. "Lors de ces opérations, 25 personnes ont été privées de liberté et sont pour l'instant entendues par les enquêteurs", a encore indiqué le parquet fédéral. "L'un des suspects a été blessé par balle par un tir de police", a-t-il ajouté.