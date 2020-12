Covid-19 : Le taux de reproduction du virus dépasse 1 dans sept provinces du pays

Le taux de reproduction du virus Sars-Cov-2 dépasse 1 dans sept provinces du pays, selon le rapport de l'Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Le nombre moyen d'infections quotidiennes poursuit sa hausse, avec une moyenne de 2.274 nouveaux cas par jour entre le 5 et le 11 décembre (+6% par rapport aux sept jours précédents).

L'épidémie s'accélère particulièrement en Communauté germanophone, avec une progression de 56% de cas détectés en une semaine. Le nombre de personnes diagnostiquées y est passé de 61 à 95 en sept jours. Le taux de reproduction de l'épidémie, de 1,3, est le plus élevé du pays. Cela veut dire qu'en moyenne, une personne contaminée en infecte plus d'une autre et que l'épidémie progresse.

Le taux, calculé sur base du nombre de nouveaux cas, dépasse 1 dans sept provinces belges. C'est le cas de toutes les provinces flamandes à l'exception du Brabant flamand. Ce chiffre est également supérieur à 1 à Namur (1,089), dans le Brabant wallon (1,046) et dans le Hainaut (1,019).

Le nombre de nouvelles contaminations progresse dans les provinces d'Anvers (+13% de cas en sept jours, 2.647 contaminations), de Namur (+13%, 704 cas), de Flandre orientale (+13%, 2.530 cas), du Limbourg (+12%, 1.086 cas), de Flandre occidentale (+11%, 2.230 cas) et du Hainaut (+5%, 2.047 cas).