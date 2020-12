Le ministre flamand de l'Enseignement promet un PC par élève dès la 5e primaire

"Nous devons constater que la moitié de nos bâtiments scolaires ont plus de 50 ans", déclarait l'expert en éducation Wouter Duyck (UGent) dans le reportage "Pano". "Très souvent, ces bâtiments n'ont pas ou très mal la wifi. Les enfants et les enseignants n'ont souvent pas d'ordinateur portable".

C'est surtout ce dernier point qui a posé un gros problème lors du premier confinement, car il est difficile de suivre un enseignement à distance si l'on ne dispose pas d'un ordinateur ou d'une connexion Internet. Certains élèves ont ainsi disparu des radars pendant des semaines. En conséquence, de nombreux élèves défavorisés accusent à présent un retard d'apprentissage important.

Quant aux écoles, elles ne peuvent pas prêter du matériel informatique excédentaire à leurs élèves.

Actuellement, les écoles primaires reçoivent moins de 70 cents par élève et par an pour dépenser en matériel informatique. Dans les écoles secondaires, c'est un peu plus, mais cela reste moins d'un euro par élève et par an. Avec de si petits budgets, il n'est souvent pas facile de maintenir l'infrastructure TIC existante, sans parler d'investir dans de nouveaux ordinateurs. Des investissements importants sont donc nécessaires pour poursuivre la numérisation de l'éducation.