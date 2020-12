Une crèche de Noël alternative ne fait pas l’unanimité à Wilsele :"C"est une serre pour faire pousser des tomates"

La population a réagi de façon très variable à cette crèche, comme l'a observé ce matin un journaliste de Radio 2 Vlaams Brabant (VRT).

Un homme y était totalement hermétique : "Cela n'a rien à voir avec Noël. Cela n'a pas sa place ici. J'ai aussi une serre comme celle-là à la maison, mais j'y fais pousser des tomates". Un autre homme est du même avis. "Je demanderai après Noël, dit-il en plaisantant, si je peux louer la serre pour cultiver mes légumes." Un autre passant estime que c’est "ridicule" parce qu'il n'y a aucun lien avec le jour de Noël. Il aime l'œuvre d'art en soi mais préfère une crèche classique.

Mais il y eu aussi des réactions positives. Une jeune fille pense que l'œuvre est "très originale et beaucoup plus amusante qu'une crèche traditionnelle". Un homme âgé parle d'une œuvre "très réussie" qui, pour une fois, ne fait pas référence à l'hiver classique de Noël avec la neige, mais au printemps et à l'été. Une femme déclare qu'elle apprécie l’œuvre de Pieter Janssens. "Ce n'est pas une crèche. Bien sûr, je préfère une crèche traditionnelle. Mais il a su créer une ambiance particulière en ces temps difficiles".